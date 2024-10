Dolore a Mongrando per la morte di Gianni Morino, una vita dedicata alla comunità

Dolore a Mongrando per la morte di Gianni Morino, mancato in queste ore all'affetto dei suoi cari. Aveva 79 anni.

Membro attivo della comunità, era sempre a disposizione di chiunque, con il proprio lavoro quotidiano. Discreto ma sempre presente ad ogni tipo di manifestazione, o iniziativa. In molti ricordano il suo impegno nella vita parrocchiale e la dedizione per il volontariato in biblioteca e all'interno di altre associazioni del paese.

Il Santo Rosario sarà recitato domani, alle 20, nella chiesa parrocchiale di Mongrando Ceresane. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Giglio Tos & Cattai, alle 10 di sabato 12 ottobre.