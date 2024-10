Modifiche della viabilità a Masserano.

Nella via che collega Frazione Mercandetti e Via Ludovico Costa si sono riscontrate problematiche riguardanti la normale circolazione dei veicoli. Per questo motivo il Comune ha previsto modifiche alla circolazione.

In particolare, è stato istituito un senso unico di marcia in Frazione Mercandetti direzione Via Ludovico Costa, con l'obiettivo di risolvere le problematiche legate alla circolazione dei veicoli migliorandone, in particolare, la sicurezza.