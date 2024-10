Festa dei nonni a Viverone sulle note del Coro Bajolese

Domenica scorsa, all'Oratorio di Viverone, ha avuto luogo un bel pomeriggio, in occasione della festa dei nonni.

“Il Coro Bajolese si è esibito per noi ma anche con noi: abbiamo cantato insieme, abbiamo riso e ascoltato racconti di un tempo – recita la nota del Comune sui propri canali social - Ci siamo emozionati nel vedere tante persone felici in una domenica pomeriggio trascorsa in compagnia. Grazie a Don Adriano per averci concesso l'uso dell'Oratorio e alla Proloco Viverone per aver pensato alla merenda per tutti”.