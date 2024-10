Bolle di Malto incoronato al GIST Travel Food Award 2024, è il miglior evento enogastronomico

Bolle di Malto ha conquistato il prestigioso GIST Travel Food Award 2024 nella categoria "Migliore Iniziativa o Evento Enogastronomico". La premiazione si è svolta oggi al TTG di Rimini, la principale fiera del turismo in Italia, riconoscendo Bolle di Malto come evento simbolo della valorizzazione della tradizione enogastronomica del paese e delle sue eccellenze artigianali italiane. Il GIST Travel Food Award, giunto alla sua settima edizione, celebra ogni anno le realtà che promuovono il turismo enogastronomico con un approccio etico e sostenibile, valorizzando territori, ambiente e il lavoro di chi opera dietro le quinte per garantire qualità e autenticità.

Il premio è stato conferito dalla Presidente Bianco con la seguente motivazione: “dal 2015 Bolle di Malto è via via cresciuta tanto da diventare il più grande evento brassicolo italiano rivolto ai turisti slow. Si è negli anni arricchita con incontri, collaborazioni, concerti di musica live, laboratori del gusto per scoprire anche la gastronomia locale e raffinate degustazioni. Un ottimo palcoscenico per valorizzare la birra artigianale come eccellenza del made in Italy e per promuovere consumi e produzioni responsabili”. Bolle di Malto ha trasformato Biella in una capitale dell’artigianalità birraria con 10.000 mq di aree attive, 22 birrifici artigianali da ogni regione d’Italia, e un’offerta di 300 stili di birra diversi. La giuria ha premiato Bolle di Malto per il suo impegno nel rendere accessibile a tutti un evento di qualità, capace di unire valori culturali e sociali, tenendo viva la tradizione e l’ospitalità italiana. “Bolle di Malto è molto più di un semplice evento; è un'autentica espressione della passione e dell'amore per i prodotti e i produttori del nostro made in Italy.”

Dichiara Marta Florio co-ideatrice ed organizzatrice dell’evento. “Tra una degustazione e un concerto i prodotti locali raccontano la storia di un territorio straordinario, la nostra splendida Biella e il nostro meraviglioso Piemonte, ricco di tradizioni e risorse uniche. È un invito a scoprire le meraviglie della nostra cultura enogastronomica Italiana, a condividere momenti indimenticabili e a rendere omaggio a chi, ogni giorno, lavora con dedizione per valorizzare i prodotti della terra. Insieme, costruiamo un ponte tra il passato e il futuro, onorando la bellezza e l'autenticità di un patrimonio che ci appartiene.”

"Questo riconoscimento ci onora profondamente, perché premia il nostro impegno nella valorizzazione dei prodotti e delle persone che, con passione, li coltivano e li trasformano ogni giorno. Soprattutto, riconosce il lavoro straordinario di tutti i volontari che, anno dopo anno, si dedicano con entusiasmo a rendere grande questa manifestazione," ha dichiarato Raffaele Abbattista, co-ideatore e organizzatore dell'evento. "In questi anni, Bolle di Malto ha saputo attrarre migliaia di turisti da tutta Italia e dall’estero grazie a una proposta accessibile e tutti, all’intrattenimento gratuito e a un valore dall’impatto sociale e culturale inimitabile. Siamo certi che questo premio confermi il valore della nostra direzione: diffondere una cultura dell’ospitalità autentica, che rispetta territori, prodotti e le persone che li animano." Bolle di Malto si distingue da sempre per essere un evento ideato, organizzato e diretto dai volontari, con un forte impegno per il bene comune. Accessibile gratuitamente, rappresenta un’opportunità unica per il grande pubblico di scoprire e apprezzare le eccellenze artigianali e le tradizioni culinarie italiane.

La giuria del premio era composta da personalità di spicco nel mondo del giornalismo e della cultura gastronomica, tra cui Elena Bianco (Presidente), Alessandra Gesuelli, Carmen Guerriero, Riccardo Lagorio, Alberto Lupini, Sara Magro, Giambattista Marchetto, Ada Mascheroni, Marco Morelli, Paola Scaccabarozzi e Marina Tagliaferri. Con questo prestigioso riconoscimento, Bolle di Malto si afferma come punto di riferimento nel panorama degli eventi enogastronomici italiani. Non solo, quindi, un'eccellenza nel settore della birra artigianale, ma anche un esempio di inclusione sociale e cultura che ogni anno attira migliaia di visitatori, offrendo un'esperienza autentica e coinvolgente.