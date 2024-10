Biella: la "nuova" piazza Vittorio Veneto è pedonale. Franceschini: "Vogliamo renderla viva, fulcro di eventi" FOTO

La "nuova" Piazza Vittorio a Biella tra la rotatoria con via Lamarmora/Torino/Bertodano e l’intersezione con viale Matteotti è diventata pedonale.

E' la decisione contenuta in una delibera a firma della giunta Olivero diventata effettiva con la posa dei cartelli in questi giorni. Via dunque alle auto e in particolare alle moto che ogni tanto si vedevano circolare sulla nuova pavimentazione. In particolare è previsto il divieto di circolazione e sosta per tutte le categorie di veicoli e velocipedi non condotti a mano nella Piazza. Sono previste eccezioni solamente per i mezzi di soccorso nonché dei veicoli dei residenti al civico 15 con posti auto interni che potranno accedere esclusivamente transitando a passo d’uomo dalla parte nord della piazza. Niente a che fare alla vicina via Italia dove invece la Ztl consente una circolazione seppur minima e controllata anche di veicoli con determinati permessi.

"Vogliamo fare in modo che sia accessibile ai pedoni che passeggiano, che si recano in centro per fare due passi, chiacchierare, fare compere - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini - . Le persone devono essere libere di camminare senza schivare le auto, senza guardarsi dietro perchè le sentono arrivare. Vogliamo fare di piazza Vittorio Veneto una Piazza viva, fulcro di eventi, e solo così possiamo iniziare a lavorare in questa direzione".

Un nuovo tassello si è dunque aggiunto alla nuova piazza. A settembre aveva trovato spazio al centro lo stemma della città di Biella. Presenti alla posa l'assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini, il consigliere regionale ex assessore Davide Zappalà e il direttore tecnico dei lavori Elisabetta Vola. A luglio erano invece state posate le grandi fioriere con sedute in corten, mentre a breve troveranno anche spazio i nuovi punti luce.

Dietro alla scelta dell'amministrazione la previsione di un incremento del flusso pedonale, vista la volontà dell'amministrazione di utilizzare la piazza frequentemente come luogo di svolgimento di iniziative ricreative, culturali e di altro genere.

Obiettivo del provvedimento sono "La tutela del patrimonio ambientale e stradale oltre che alla tutela della sicurezza stradale, in particolar modo dei molti pedoni che frequentano la zona", come si legge nella delibera.