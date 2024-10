Dal Trofeo CONI al Triathlon di Peschiera, gli atleti di Valdigne sono assoluti protagonisti FOTO

A Palermo si è disputato venerdì 4 ottobre il consueto appuntamento annuale con il Trofeo CONI. Una lunga trasferta, ripagata da tante soddisfazioni, che ha portato quattro giovani atleti, accompagnati da una coach di eccezione, l’Olimpionica Beatrice Lanza, in Sicilia per la gara di Triathlon del Trofeo CONI riservata alla categoria Ragazzi.

Il quartetto, che portava i colori della Valle d’Aosta (Valdigne Triathlon nella gara di qualificazione a Loano a maggio 2024 aveva la sede in Valle d’Aosta, nella prossima stagione con il trasferimento in provincia di Biella gli eventuali atleti che si qualificheranno gareggeranno per il Piemonte), era composto dai biellesi Cecilia Lorenzoni e Thomas Zecchini (ragazzi del gruppo di Pralino Sport che fanno parte del Team Valdigne Triathlon), e dai torinesi Chiara Gai (per lei si tratta della 2° qualificazione) e Pietro Ciccarelli.

Veramente positivo il risultato dei Fantastici Quattro: 7° posto assoluto, un grande risultato per una piccola (territorialmente) regione come la Valle d’Aosta: “vivi il tuo sogno” è lo slogan della manifestazione e i ragazzi di Bea Lanza l’hanno veramente vissuto!

Nella bellissima gara di Peschiera (VR), organizzata domenica 6 ottobre da Follow Your Passion, con l'arrivo nella famosa fortezza del "Quadrilatero", gran belle gare degli Atleti verde-turchese-oro. Al femminile splendido 5° posto assoluto per la grintosissima reggiana Matilde Salati. Al maschile 8° posto assoluto per il padovano Giacomo Mazzolin, oro tra gli S1, ancora una gara tra i top per l'instancabile veneziano Marco Barison, oro tra gli S2. Molto bravi i giovani torinesi guidati da coach Maria Angioni, Enea Demarchi 6° tra gli JU seguito da Filippo Gai e Marco Sabbatini.

Ora gli atleti di Valdigne Triathlon sono attesi agli ultimi appuntamenti giovanili e Age Group della stagione.