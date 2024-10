Pedemontana, Verzella: "Seduta seconda commissione controversa"

Controversa seduta della Seconda Commissione in seno al Consiglio regionale oggi, quella che si occupa tra varie cose anche di trasporti e viabilità, temi particolarmente cari al nostro territorio che da sempre vive le criticità dovute all’isolamento infrastrutturale rispetto ai centri capoluogo e ai maggiori collegamenti autostradali e ferroviari.

Tra assessori alle infrastrutture e assessori alle infrastrutture “strategiche”, protagonisti di un curioso e probabilmente esasperato spacchettamento di deleghe, le accuse di ritardi sulla realizzazione della Pedemontana sono state tutte interne alla maggioranza.

Una volta che si è stabilita la caratteristica “strategica” dell’opera che ci riguarda, c’è da capire quanto lo è realmente per tutti gli attori in scena ora che le indagini archeologiche e i lavori di bonifica bellica paiono conclusi. Si dice, in epoca di annunci ricorrenti, che il progetto esecutivo vada consegnato da Anas all’impresa entro fine di quest’anno. Per i lavori, poi, la previsione è di quattro anni. E a noi non resta che una vigile attesa.