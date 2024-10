Energia: MASE, decreto con criteri per sostenere maggiore produzione rinnovabile e capacità di rete

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha adottato, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il provvedimento che individua i criteri di selezione per sostenere, con un importo complessivo di 1 miliardo e 62 milioni di euro, le imprese di tutte le dimensioni per la realizzazione di interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili e gli interventi per incrementare la capacità della rete elettrica nazionale di accogliere quote crescenti di energia da rinnovabili.