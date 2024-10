Trend e tendenze della moda rivolta all'uomo, parla il maestro Lino Spina: “Vi è un ritorno alla formalità”

“Per questo inverno si assiste ad un ritorno alla formalità, unita alla riscoperta della morbidezza del capo invernale e ai contrasti, così da rendere molti interessanti le diverse sfumature dei capi di abbigliamento”. A ribadirlo con forza Lino Spina, maestro modellista e sartoriale biellese, da sempre promoter del Made in Italy, stimato e apprezzato consulente e project manager presso aziende su tutta la filiera dell’abbigliamento.

Ai nostri taccuini ha delineato gli aspetti principali delle tendenze degli abiti rivolti ad un pubblico esclusivamente maschile. “Come anticipato, si tratta di un abbigliamento formale, rivisitato, con un netto ritorno all'ordine – commenta il maestro biellese – Per intenderci si è compiuta una vera e propria tabula rasa. Inoltre, per chi ama vestire abiti ricercati, l'eleganza è tornata al centro degli stilisti e da qui si è ripartiti con rinnovato slancio ed entusiasmo. Concetti che sono risuonati a gran voce alle conferenze di Milano Unica”.

Uno stile probabilmente influenzato dai grandi cambiamenti sociali che stanno attraversando l'intero pianeta. “Vuoi il Covid, o la guerra, c'è una riscoperta dello sport e del fitness, con l'adozione di un nuovo e corretto stile di vita – sottolinea Spina - Le collezioni, in questo senso, sono assolutamente meravigliose, con abiti puliti, colori poco contaminati ma accesi allo stesso tempo. Si vuole esprimere la gioia di vivere”.

Per il maestro biellese “anche lo stilista meno convenzionale vuole stupire e osare un po' di più. Non più le classiche e semplici fantasie ma semplicemente si è usciti dagli schemi per dare una geometria definita agli abiti, con l'utilizzo di materiali riciclati che guardano alla sostenibilità ambientale. Pensiamo solo ai maglioni a pelo lungo e alle lane spazzolate”.