Cerchi lavoro? A Cossato tornano gli incontri con le agenzie del territorio

A Cossato tornano gli incontri con le agenzie del lavoro presso l'Informagiovani. Queste le date previste nel mese di ottobre: 16 ottobre, dalle 9 alle 12; venerdì 18, dalle 9 alle 12.15; martedì 22, dalle 9 alle 12.

Gli incontri mensili con le Agenzie Private per il Lavoro del territorio favoriscono un incontro più agevole tra domanda e offerta del settore lavorativo e al contempo consentono alle agenzie di entrare in contatto con nuovi profili interessati alla ricerca di nuove opportunità lavorative: i candidati potranno e sostenere i colloqui con il personale delle agenzie presso gli uffici dell’Informagiovani di Cossato in Villa Ranzoni (via Ranzoni 24).

L'ufficio è anche a disposizione per aiuto ai giovani nella redazione dei curriculum vitae. Per prendere appuntamento occorre scrivere a informagiovani@comune.cossato.bi.it o telefonare in orario di apertura sportello allo 0159893532/531/530.

Inoltre, a partire da lunedì 30 settembre l’Informagiovani di Cossato osserva un nuovo orario di apertura al pubblico: lunedì su appuntamento; martedì, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18; mercoledì, dalle 9 alle 12 (pomeriggio su appuntamento); giovedì, dalle 14 alle 18 (mattina su appuntamento); venerdì, dalle 9 alle 14. Il sabato resta chiuso.