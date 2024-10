Franco Ferrero ricorda il collega Paolo Scivetti

“È triste dover salutare un bravo collega che se ne va ad una età in cui si ha ancora molto da dire e da fare. Personalmente ho lavorato con lui e oltre al Collega ho conosciuto il medico.

Paolo era un “vecchio medico” ,e non mi riferisco alla sua data di nascita, ma ad un modo di “essere medico”

Lui dedicava tempo sia alla cura dei suoi pazienti sia al dialogo con loro e i familiari, considerandolo tempo di cura.

Quindi oltre alla professionalità e alla bravura in lui c’era umanità.

Sembra scontato, ma non lo e affatto.

Fare il medico con rigore e conoscenze non basta.

E Paolo lo sapeva bene.

Ci ha lasciato però la sua dignità etica ,comunque rimane, il suo sempre essere pronto a sostenere i pazienti che curava rimane, la sua dedizione alla professione medica, la sua idea di medico non ci hanno lasciato.

E’ stato un collega competente e appassionato che sapeva fare la differenza.

Se l’essenza della medicina sta nell’amore per il prossimo, nella partecipazione alla sua sofferenza, nella ricerca di un sollievo alla malattia, allora Paolo era un medico.

Aveva capito molto bene che la maggiore gratificazione per un medico è la fiducia dei suoi pazienti e che il premio più grande è la loro riconoscenza ed il loro affetto.

Per questo il vuoto che lascia dentro alla sua cara Famiglia e’ tanto grande, ma anche in tutti Noi Medici"..

Franco Ferrero

Presidente Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri di Biella