Come Progettare uno Spazio Accogliente per le Riunioni: 5 Piccoli Trucchi

È così bello avere amici e familiari a casa, specialmente quando fuori fa freddo e piove. Ma come creare uno spazio in cui tutti si sentano a proprio agio e connessi? Ecco alcuni trucchi che non richiedono un grande budget.

Un Tavolo Estensibile in Legno

Iniziamo dal pezzo centrale: il tavolo da pranzo. La cosa migliore dei tavoli in legno allungabile è che si adattano a diversi numeri di persone. Quando siete solo in famiglia, tenetelo compatto. Quando c'è una cena, allungatelo per accogliere tutti comodamente. Il legno è senza dubbio il miglior materiale qui poiché porta un calore naturale. Inoltre, è durevole e invecchia splendidamente.

Creare Aree di Seduta Confortevoli

Il punto centrale qui è disporre i posti a sedere per incoraggiare la conversazione:

● Raggruppare divani e poltrone.

● Aggiungere cuscini soffici e plaid morbidi.

● Mixare e abbinare stili diversi.

Se lo spazio lo consente, potrebbe essere una buona idea includere alcuni cuscini da pavimento o pouf (i bambini li adorano!).

Illuminazione Calda

Questo è semplice. Le luci forti dall'alto danno una sensazione sterile e sono spesso associate ad ambienti formali (un ospedale?). La nostra scelta è quindi optare per opzioni più calde.

Il secondo trucco è utilizzare diversi elementi. Lampade da tavolo, lampade da terra, applique da parete: tutti possono creare punti luce e rendere lo spazio intimo. Avete bisogno di lampadine con una temperatura di colore calda (quelle etichettate come "luce calda" o intorno ai 2700K).

In alternativa, potete usare candele. Certamente aggiungono calore, ma non sono molto adatte durante il giorno.

Elementi Naturali

La natura è sempre calmante. E se parliamo di piante, migliorano anche la qualità dell'aria. Sansevieria o Pothos sono facili da curare e stanno benissimo in vasi decorativi (potete scegliere quelli che si abbinano al vostro arredamento).

Potete anche incorporare materiali naturali in altri modi:

● Un tappeto in juta sotto il tavolino.

● Ceste in vimini per lo stoccaggio.

● Sottobicchieri in legno.

● Stoviglie in pietra.

Anche se ne usate solo uno di questi, lo spazio sembrerà più accogliente.

Texture e Stratificazioni

Qui si tratta di mescolare materiali diversi. Ecco una piccola guida, ma potete ovviamente inventare i vostri modi per combinarli. Il fatto è che ogni materiale è un'esperienza sensoriale. Dovrebbe essere curioso e arricchente.

Decorazioni Significative

E infine, c'è la decorazione, ovviamente. Di solito è molto personale: sceglierete oggetti che significano qualcosa per voi. Va benissimo se non si abbinano perfettamente al design generale. Sono qui per rendere lo spazio vostro:

● Foto di famiglia e amici.

● Souvenir dei viaggi.

● Opere d'arte che amate.

Qui, ci sono due strategie per disporli: o distribuiti per la stanza o su una parete a galleria che servirà come punto focale. Questi piccoli oggetti fanno sentire i vostri ospiti benvenuti (poiché state condividendo il vostro spazio personale con loro).

Come vedete, questi trucchi sono super semplici. Il tavolo, le aree di seduta e la luce calda sono ovviamente indispensabili. Gli altri due sono solo idee per ispirarvi.