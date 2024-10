A Casapinta è tempo di Ottobre Rosa, la campagna della LILT, a favore della lotta contro il cancro al seno, con il Comune che ha decorato un angolo molto significativo del paese.

“La balconata vicino alla panchina rosa – spiega il vicesindaco Luca Sportelli – è stata addobbata con nastri rosa e, in un particolare punto, li abbiamo legati in modo da realizzare il logo della LILT. Un’iniziativa promossa insieme alla Pro Loco. Il nostro comune è sempre in prima linea in favore delle donne”.