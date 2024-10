La Regione si colora di Rosa. È l’iniziativa promossa in Piemonte su impulso dell’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno (ANDOS) per promuovere la prevenzione come strumento fondamentale per combattere il tumore al seno.

Nei giorni scorsi il comune di Cossato, quale simbolo di adesione alla campagna di sensibilizzazione, ha esposto dei palloncini rosa in prossimità del Municipio di Piazza Angiono, nel foyer del Teatro Comunale, presso il Centro Incontro e la Biblioteca Comunale.