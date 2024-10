Ginnastica Biella sesta a Torino, al via la nuova stagione agonistica

Con il Campionato Gold 3B, è iniziata domenica 6 ottobre, la seconda parte di gare per Ginnastica Biella in questo 2024. Al loro debutto nel Campionato Gold, Adele Blotto, Matilde Goria, Matilde Lancellotti, Rachele Grazioli e Viola Piva sono scese in gara senza paura di sbagliare, conducendo una buona gara.

Matilde Lancellotti era anche al rientro da un importante infortunio. Le piccole di Ginnastica Biella, hanno affrontato le difficoltà dei nuovi esercizi tutti (molto impegnativi per la loro esperienza) con sicurezza e sorrisi.

Il sesto posto raggiunto in classifica, dovuto a qualche errore, può essere senz’altro migliorato nei prossimi impegni mano a mano che aumenterà la loro sicurezza sugli attrezzi. Complimenti alle giovanissime atlete dalla Società ed un grazie a Sara Battagion, Irina Sitnikova e al folto gruppo genitori di supporto presenti.