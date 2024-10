Tante persone a Callabiana per la Festa del Capunet: “Grazie a tutti, diamo appuntamento ai prossimi eventi”

Domenica scorsa, a Callabiana, si è svolta la Festa del Capunet, il tradizionale evento realizzato dalla Pro Loco, in collaborazione con gli Amici dei Presepi.

Nel corso della giornata si è registrata una notevole partecipazione, come confermato dagli organizzatori: “Siamo soddisfatti dell'affluenza, diamo appuntamento per i prossimi appuntamenti, in programma nelle prossime settimane”.