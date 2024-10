Graglia, un grande Lama tibetano insegna la compassione al Monastero Buddhista

Il pomeriggio di domenica 6 ottobre al Monastero Buddhista di Graglia Santuario, praticanti provenienti da tutta Italia e cittadini biellesi si sono riuniti per ascoltare la lectio pubblica sulla compassione del Venerabile Drubpon Tsering Rinpoce.

Il Maestro tibetano ha scelto Graglia come tappa italiana del suo percorso internazionale, che lo ha portato ad incontrare migliaia di allievi in tutto il mondo. Responsabile del prestigioso lignaggio Drikung Kagyu per l’Europa, è la nuova guida spirituale del Monastero Mandala Samten Ling, che si conferma punto di riferimento per la formazione spirituale in Italia. Il Lama ha introdotto ai presenti la figura di Avalokitesvara, che nel Buddhismo tibetano simboleggia proprio la qualità della compassione. Ma soprattutto i partecipanti si sono confrontati con un nuovo significato spirituale del termine.

Lo abbiamo chiesto al Maestro. Venerabile Drubpon Tsering Rinpoce, in Occidente il termine compassione fa riferimento alla capacità di sentire come l’altro, all’empatia, ma in genere è sinonimo di pena o pietà. Cosa dice invece il Buddhismo? “Diversamente dalla visione occidentale, i buddhisti non identificano la compassione con la pena o la pietà per il prossimo, ma con la messa in pratica dell’amore nella vita quotidiana, il che significa “fare di tutto” con azioni concrete perché l’altro sia felice e libero dalla sofferenza.“

L’evento si è concluso con una speciale benedizione impartita a tutti i presenti, con la promessa reciproca di rivedersi presto con il Maestro al Monastero Samten Ling.