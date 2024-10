A Cavaglià si pensa al Natale, incontro Comune-esercenti: “Sì a strategie per potenziare commercio e turismo”

Il comune di Cavaglià si confronta con il commercio locale. Per l'occasione, l’assessore al Turismo Monica Bertolini e l’assessore al Commercio Stefania Tosone invitano gli esercenti e i commercianti ad un incontro, in programma mercoledì 9 ottobre, alle 20.30, presso la Sala Convegni (ex Aquila), in previsione del periodo dedicato allo shopping festivo, inserito nella programmazione natalizia comunale.

"Obiettivo primario dell'incontro - informa l'assessore Bertolini -è di concordare strategie per supportare la viva realtà commerciale già esistente, ma anche per potenziare il turismo, facendo riscoprire alla gente le peculiarità di un territorio ricco di storia, tradizioni e cultura, anche culinaria”.

Prosegue l’assessore Tosone: “L'amministrazione comunale è convinta che ogni individualità commerciale abbia le proprie peculiarità e esigenze, e proprio per questo riteniamo che sia importante un’occasione di incontro per creare una visione condivisa, volta ad adottare strategie concrete per tutti”.