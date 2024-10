Vuoi creare un'azienda in montagna? Incontro con il GAL per percorsi e bandi d'impresa

Per chi ha un’idea di impresa e vuole realizzarla, ma anche per chi è interessato a scoprire le opportunità di finanziamento per la creazione di un’attività imprenditoriale in area montana, il GAL Montagne Biellesi, in collaborazione con gli sportelli MIP – Mettersi In Proprio - della Regione Piemonte, incontrerà i potenziali neoimprenditori in una riunione pubblica organizzata nella sala seminari di Città Studi a Biella, il 10 ottobre alle 17. All’incontro sarà presente, oltre ai tecnici regionali e del GAL, anche il vicepresidente della Regione Piemonte e assessore al Lavoro e alla Formazione Elena Chiorino.

I bandi GAL, che supportano con un premio di start up l’avvio di nuovi progetti di impresa, sia in ambito turistico sia in ambito artigianale, commerciale e dei servizi alle imprese, sono di imminente pubblicazione e verranno presentati nel corso dell’incontro. Si tratta nel dettaglio della misura SRE04 della Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027 del GAL che potrà finanziare fino a quattro progetti sia nel primo sia nel secondo ambito, con una dotazione finanziaria complessiva di 240.000 euro. A ciascun progetto finanziato saranno destinati 30.000 euro da investire nella realizzazione del piano aziendale propedeutico all’apertura della nuova impresa.

“Il bando di creazione di impresa è un bando dal sapore tutto particolare. Consente ai beneficiari di dare sostanza a un'idea, a un sogno. L'inizio di un nuovo percorso, per alcuni l'inizio di una nuova vita. Per i territori marginali dell'area GAL – commenta il presidente del GAL Montagne Biellesi Francesca Delmastro Delle Vedove - rappresenta la speranza che qualcuno ancora voglia investire non arrendendosi al declino. Un bando nel quale il GAL crede molto; tanto da aver avviato la collaborazione con i MIP, che permettono al neoimprenditore di avviare un percorso di consulenza gratuito che porta alla realizzazione di un business plan dell’impresa validato da Regione Piemonte, il 10 ottobre illustreremo le specifiche dei bandi e spiegheremo come poter partecipare ad una interessante opportunità che proprio nella fase di avvio dell’impresa costituisce un concreto supporto alla realizzazione del progetto”.