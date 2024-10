Biella Jazz Club, Andrea Andreoli sale sul palco: martedì 8 ottobre a Palazzo Ferrero.

Martedì 8 ottobre alle ore 21:30, sale sul palco di Palazzo Ferrero il trombonista milanese Andrea Andreoli, già apprezzato solista in occasione del Concerto di Gala a Città Studi, con la Banda Verdi diretta dal maestro Massimo Folli.

Andreoli presenta il nuovo lavoro discografico “My Family Things” con Dario Spezia alla chitarra, Marco Vaggi al contrabbasso e Matteo Rebulla alla batteria. Questo lavoro rappresenta un'importante tappa nella carriera dell'artista, a dieci anni di distanza dal suo ultimo album. "My Family Things" non è solo un semplice disco, ma piuttosto una fotografia dei dieci anni trascorsi nella vita di Andrea Andreoli, segnati da una serie di sfide e successi personali e musicali. Attraverso questo album, Andreoli esplora la complessità di bilanciare la vita di musicista con il ruolo di padre e marito, spesso trovandosi diviso tra il desiderio di essere presente per la propria famiglia e l'impegno costante dei tour e delle esibizioni.

La musica di "My Family Things" riflette questa dualità attraverso brani originali che sono dedicati o ispirati ai membri della famiglia di Andreoli, o a coloro che gli sono più vicini. Questi brani sono intrisi di emozioni autentiche e profonde, che trasmettono l'ansia, la gioia, l'amore e l'affetto che sono stati i pilastri della sua esperienza negli ultimi anni. Il quartetto offre una performance eccezionale che fonde armonie sofisticate con melodie coinvolgenti. Per Andreoli, la melodia è fondamentale nel suo processo compositivo, e questo si riflette chiaramente nella musica del quartetto.

Il disco è stato registrato presso lo studio Artesuono da Stefano Amerio, garantendo un'eccellente qualità audio e un'esperienza d'ascolto immersiva.

"My Family Things" non è solo un album di jazz, ma anche un'esplorazione intima e appassionante della vita di un musicista e della sua relazione con la famiglia e con il mondo che lo circonda. Siamo certi che questo lavoro risuonerà nei cuori degli ascoltatori, offrendo loro un'esperienza musicale indimenticabile.

Per martedì 15 è attesa la cantante varesina Giusy Consoli.