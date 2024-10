Processione di OFTAL a Biella, un segno di pace e fratellanza per tutti (servizio di A. Bozzonetti per newsbiella.it)

Buona partecipazione a Biella per la processione votiva di OFTAL per le vie della città. Presente anche il vescovo Roberto Farinella per una tradizione che si svolge da più di 6 anni. Un segno tangibile di pace e fratellanza rivolto a tutta la popolazione biellese.