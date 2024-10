Come da tradizione, si è tenuta questa mattina la Processione del Rosario, che da secoli richiama un gran numero di fedeli nel rione di Chiavazza.

Diverse le tappe raggiunte dalla chiesa parrocchiale, come via Gamba, via Cucco , prima del ritorno in piazza. In tale occasione, è stata nominata anche la nuova priora: Dora Morè Piccioni.