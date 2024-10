Attrezzi sportivi all’aperto: arrivano a Biella due strutture a costo zero - Foto d'archivio.

A seguito di una gara d’appalto che prevedeva l’ulteriore installazione di aree adibite ad attrezzature sportive da esterno, Biella riceverà “in dono” due nuovi impianti. Il primo verrà installato al Giardino Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia (meglio conosciuto come Prato delle Oche), mentre il secondo verrà situato presso la Cittadella dello Sport, in corso 53° Fanteria.

Il progetto, condiviso dagli assessori Giacomo Moscarola e Cristiano Franceschini, ha visto la collaborazione dell’area relativa agli Impianti sportivi e Parchi e giardini, al fine di avviare una cooperazione sinergica: “Entrambe le aree verranno attrezzate grazie alle strutture per l’attività fisica all’aperto, liberamente accessibili alla cittadinanza e adatte ad adulti e bambini – dichiara Moscarola – L’area di Chiavazza sarà sempre accessibile, mentre al 53° Fanteria, per ovvie ragioni di chiusura degli impianti, sarà inaccessibile dalle ore serali”.

I lavori dovrebbero essere avviati a breve e si prevede la conclusione entro la fine dell’anno: circa due mesi per poter usufruire delle novità. Sarà una struttura accessibile a tutti, dagli sportivi più esperti a chi vuole mantenersi in forma all'aria aperta, senza troppo impegno, fino ai bambini che potranno giocare nelle aree limitrofe.

Moscarola sottolinea che il progetto non comporterà alcun costo per il Comune, in quanto sarà interamente finanziato dalla ditta appaltatrice: “Il progetto, a seguito dell’attiva richiesta della cittadinanza, rappresenta un primo passo verso la rivalutazione del quartiere di Chiavazza. Una prima opera tangibile, che avvicina l’amministrazione alle esigenze della comunità”.

L’obiettivo è di creare un punto di incontro, al fine di promuovere il benessere fisico e sociale.