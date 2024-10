Oropa in musica: concerti d’organo alla Basilica Antica.

Nell’ambito della rassegna “Oropa in musica”, sabato 12 ottobre alle ore 21 suonerà l’organo della Basilica Antica il M° Gianluca Cagnani, che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale attraverso epoche diverse, con un programma variegato e coinvolgente.

La serata si aprirà con la Pièce d’orgue BWV 572 di Johann Sebastian Bach, una delle opere più luminose del compositore, caratterizzata da un’imponenza solenne che riflette la sua maestria contrappuntistica e la capacità di far risuonare l'organo come un’intera orchestra. Subito dopo, si entrerà nel pieno del Romanticismo con la Sonata in do minore sul salmo 94 di Julius Reubke, un’opera dal forte impatto emotivo e spirituale. Ispirata al testo biblico, la composizione esprime il tema della giustizia divina attraverso un linguaggio musicale drammatico e complesso. Il viaggio continuerà con uno dei capolavori di César Franck, il Corale n. 1 in mi maggiore, un brano profondamente intimo e contemplativo. La serata si concluderà con un’improvvisazione sulle musiche di Richard Wagner, ispirata ai temi di Sigfrido, Valchiria e Oro del Reno, che metterà in luce l'abilità di Cagnani nel creare nuove atmosfere sonore, ricche di sorprese e sperimentazioni.





Di seguito il programma della serata:

J.S. Bach: Pièce d’orgue BWV 572

J. Reubke: Sonata in do minore sul salmo 94

C. Franck: Corale n. 1 in mi maggiore

G. Cagnani: Improvvisazione, Sonata ciclica ‘Grande labirinto armonico’ su temi di R. Wagner (Sigfrido, Valchiria, Oro del Reno)