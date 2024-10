"Sfumature d'autunno": tornano all'Oasi Zegna gli eventi tematici.

L’autunno è arrivato, le temperature iniziano a calare, la natura rallenta i suoi ritmi per prepararsi all’inverno e i boschi ci regalano colori magici con l’incanto del Foliage. Il periodo ideale per approfittare dell’aria frizzante, dei colori morbidi e romantici per un fine settimana fuori porta o una pausa rigenerante di benessere. Ottobre e novembre diventano occasioni ideali per trascorrere momenti all’aria aperta, all’insegna dei silenzi che solo la quiete della montagna sa regalare. Durante questa stagione Oasi Zegna promuove come sempre numerosi eventi di una singola giornata ma anche di più giorni all’insegna del benessere in natura, dello sport, della cultura e della buona cucina.

GLI EVENTI

SPECIALE FOLIAGE NEL BOSCO DEL SORRISO e ALLA BRUGHIERA

12 e 13, 19 e 20, 26 e 27 ottobre - 1, 2 e 3 novembre – Bosco del Sorriso

I colori accesi degli alberi, la luce dorata, il profumo delle foglie bagnate: la stagione autunnale arricchisce di nuove suggestioni il percorso del Bosco più amato dell'Oasi, a poca distanza da Bocchetto Sessera. A ottobre e novembre le guide naturalistiche di OverAlp organizzano facili passeggiate guidate, adatte a tutta la famiglia, per ammirare a ritmo lento le molteplici sfumature dei colori dell’autunno tra faggete, betulle e numerose altre varietà botaniche nella loro veste più magica.

9 e 10, 16 e 17 novembre – Brughiera

Quattro appuntamenti, sempre in compagnia delle guide di OverAlp, per trascorrere una giornata all'insegna di natura e cultura. Durante la mattina si partirà per l'escursione guidata in Brughiera, un luogo magico per ritrovare armonia e benessere, a ridosso di Trivero Valdilana, che offrirà la possibilità di osservare la trasformazione in atto nei castagni, nelle robinie e nei boschi cedui della zona, che si preparano all'inverno. Il pomeriggio sarà invece dedicato alla cultura con la possibilità di visitare il Santuario della Brughiera, uno dei luoghi sacri più antichi della zona. Successivamente visita a Casa Zegna: archivio storico e centro culturale con mostre permanenti e temporanee.

Durante gli appuntamenti nel Bosco del Sorriso e tra i boschi della Brughiera gli esperti di OverAlp, oltre a raccontare il fenomeno del foliage, illustreranno ai partecipanti la storia dei luoghi con curiosità e aneddoti.

GIORNATE FAI D’AUTUNNO

Sabato 12 e domenica 13 ottobre

Sabato 12 e domenica 13 ottobre torna in Oasi Zegna il consueto appuntamento autunnale con le Giornate FAI - Fondo Per l'Ambiente Italiano in collaborazione con la Delegazione FAI Biella e la Fondazione Zegna. Una due giorni all'insegna della cultura e della natura:

- a Casa Zegna sarà possibile visitare la mostra permanente “From sheep to shop” che racconta la storia del Gruppo Zegna e la nascita dell'Oasi Zegna e il nuovo allestimento dell’esposizione temporanea “ATMOSFERICA. Stagioni e temperamenti” di Rebecca Moccia e a cura di Ilaria Bonacossa:

- sempre a Trivero Valdilana visite guidate alle opere di Mimmo Jodice esposte a Casa Zegna e al Lanificio Zegna all’interno di "Mimmo Jodice. Oasi", mostra che ripercorre la genesi del nucleo di fotografie inedite del maestro napoletano dedicate all'Oasi Zegna.

- sabato 12 alle ore 16:00 in Sala Quadri a Casa Zegna, conversazione con Walter Guadagnini e Anna Zegna "La trama e la neve. Mimmo Jodice a Trivero".

- domenica 13 alle ore 10:30 sempre in Sala Quadri, talk "Il riposo del bosco e l'incanto dei suoi colori" a cura dell'esperto botanico Alessandro Mesini e l'esperto forestale Corrado Panelli con successiva escursione pomeridiana nei boschi in località Stavello.

- laboratorio di Cesteria a cura dell'associazione Passi d'Asino e il Ciclorama "Abitare il paesaggio" in collaborazione con Unidee.

TREKKING ITINERANTI TRA NATURA E SPIRITUALITÀ

4-5-6 e 12-13 ottobre

Escursioni di più giorni in compagnia delle guide dell’Ossola Outdoor School all’insegna del contatto con la natura e di luoghi dal forte valore spirituale e introspettivo. Le esperienze si svolgeranno lungo il Cammino Orientale di Oropa e sulle tracce dell’eretico Fra Dolcino.

FOREST BATHING D’AUTUNNO con Istruttori CSEN

Seminario residenziale 5-6 e 19 ottobre – 9 novembre

Il foliage è lo spettacolo della natura più affascinante che si possa osservare durante la stagione autunnale. Una sorta di arcobaleno che sparge sui sentieri i suoi colori più romantici. La pratica del Forest Bathing, in compagnia degli istruttori CSEN, è l’attività ideale per entrare in piena sintonia con i ritmi rallentati della natura. Sedersi, respirare lentamente, meditare e abbracciare gli alberi contemplando i suoni dei boschi e le diverse sfumature dei colori autunnali.

BASKIN DAY A BIELMONTE

Domenica 6 ottobre

A Bielmonte torna "Baskin Day" l'appuntamento dedicato all'inclusività e all'impegno sociale per tutte le persone diversamente abili in collaborazione con il Consorzio Turistico Alpi Biellesi, con il GAL Montagne Biellesi all’interno del progetto Montagna Italia – Una Montagna di esperienze del Ministero del Turismo . Un'intera giornata di sport e divertimento a contatto con la natura.

QI GONG con Natalina Bassetto

Sabato 19 ottobre

Partendo da Bocchetto Sessera, l’esperta Natalina Bassetto del Fondo Edo Tempia di Biella accompagnerà in una piccola escursione al Bosco del Sorriso per approcciare all’antica disciplina del Qi Gong. Immersi nella tavolozza autunnale dei boschi dell’Oasi, gli insegnamenti della medicina tradizionale cinese saranno la chiave per attivare i canali energetici del corpo al fine di rafforzare le difese immunitarie, il rilassamento e la concentrazione. Tecniche di automassaggio, mantra e meditazione coadiuveranno la pratica all’aperto per una totale sensazione di benessere in vista della stagione fredda.

WORKHOP DI ACQUERELLO E BENESSERE con Marcella Pralormo

Sabato 19 e domenica 20 ottobre

Una due-giorni durante la quale dare ampio spazio alla propria manualità e creatività a contatto con la natura. L’acquerello ci insegna a lasciar andare e a trasformare l’errore in un’opportunità, perché l’acqua va dove vuole. In questo laboratorio lavoreremo con i colori dell’autunno imparando a guardare la natura con l’occhio dell’artista e a ritrarla con gli acquerelli sul carnet di viaggio. Marcella Pralormo insegnerà una tecnica veloce che permette di realizzare un ricordo di viaggio in pochi minuti. Oltre a dipingere i panorami dell’Oasi Zegna la pittura sarà accompagnata da pratiche di benessere meditative e introspettive.

CASTAGNEA E LE SUE CASTAGNE

Sabato 19 e domenica 10 ottobre a Portula, frazione Castagnea, torna il tradizionale appuntamento con "Castagnea e le sue castagne". Una sagra che vedrà come protagonisti i "marroni" ma non solo. Presenti infatti nelle vie del paese stand con prodotti tipici locali del territorio biellese e dagli inconfondibili sapori autunnali. Non mancheranno inoltre escursioni in natura, a piedi o in sella a comode mountain bike elettriche, e laboratori creativi per i più piccoli. Celebra la castagna in tutte le sue forme e sfumature, tra buona compagnia, buon cibo avvolto dal fascino dei colori del foliage.

BOMB SPECIALE FOLIAGE

Domenica 20 ottobre

Una giornata esperienziale adatta a tutti, da vivere in sella a comode e-bike che ti permetteranno di partire alla scoperta di incantevoli vallate rese ancora più magiche grazie agli affascinanti colori del foliage. Ludovico Bizzocchi e le guide cicloturistiche di Overalp accompagneranno gli appassionati delle due ruote, principianti ed esperti, attraverso la splendida Alta Valsessera dipinta di tutte le sfumature dell’autunno. Un viaggio nel cuore più selvaggio dell’Oasi Zegna dove la natura vince sulla presenza dell’uomo regalando scenari imperdibili che solo la bici può regalare coprendo lunghe distanze in tempi ridotti e a ritmo lento. Durante il percorso sono previste diverse tappe per ammirare i colori che questa bellissima stagione regala.

E-BIKE EXPERIENCE ALL’ALPE ARTIGNAGA

Sabato 2 novembre

Evolution Project, in collaborazione Monticchio Camere e Sport e Chalet Bielmonte, organizza un'escursione in sella a comode mountain bike elettriche con partenza dal Piazzale 2 di Bielmonte fino alla baita dell'Alpe Artignaga, immersi tra i colori unici del foliage. Una pedalata libera, senza guida o partenze di gruppo, in modo tale che ogni partecipante possa scegliere ritmo e pause a proprio piacimento.

ATMOSFERICA, STAGIONI E TEMPERAMENTI

Fino al 17 novembre.

La Fondazione Zegna presenta, fino a domenica 17 novembre 2024, la seconda attivazione con un nuovo allestimento del progetto inedito ATMOSFERICA. Stagioni e temperamenti, concepito appositamente per l’occasione dall’artista Rebecca Moccia negli spazi di Casa Zegna a Trivero Valdilana (Biella). La mostra, a cura di Ilaria Bonacossa, parte del percorso tra arte e natura portato avanti dalla Fondazione, ha inaugurato lo scorso 25 maggio con la prima fase “estiva” del progetto. Seguendo il cambio delle stagioni, la nuova installazione ambientale di Rebecca Moccia propone un gruppo di opere di colori e tessuti che restituiscono un’inaspettata temperatura. Lo spazio, inaugurato a maggio con una serie inedita di opere dalle tonalità fredde e dalla trama leggera, si rinnova con un nuovo allestimento contraddistinto da materiali e colori caldi che riscaldano l’ambiente e gli conferiscono un aspetto morbido e accogliente.

Il progetto espositivo di Rebecca Moccia, grazie alle vetrate dell’ex giardino d’inverno che permette alla luce di permeare lo spazio di atmosfere diverse a seconda dell’orario e del momento dell’anno, si relaziona con l’esterno di Casa Zegna e con il paesaggio dell’oasi, restituendo al pubblico un’esperienza immersiva.

OASI ZEGNA PARTECIPA A ORTICOLARIO E ALLA TRE GIORNI PER IL GIARDINO DI MASINO

Dal 3 al 6 ottobre 2024 torna l'appuntamento con Orticolario. Nella suggestiva cornice di Villa Erba, affacciati sul Lago di Como, Oasi Zegna accoglierà i visitatori presentando le numerose attività autunnali in programma sul territorio, senza però dimenticare tutte le attività che vengono proposte durante le restanti stagioni dell'anno. Il materiale di allestimento scelto rispecchierà la sensibilità verso la natura e la sostenibilità ambientale. Inoltre, sabato 5 e domenica 6 ottobre, Oasi Zegna aspetta i visitatori presso il proprio stand con "Immagini di Terra" laboratori manuali dedicati ai più piccoli.

Dal 18 al 20 ottobre invece Oasi Zegna sarà presente anche all'edizione autunnale della "Tre Giorni per il Giardino" organizzata dal FAI – FONDO PER L’AMBIENTE ITALIANO che si terrà nelle medesime date all'interno dell'affascinante parco del Castello di Masino (Caravino - TO). In collaborazione con la Cooperativa Tantintenti Onlus, verranno organizzati laboratori didattici per i più piccoli dal titolo “LA CITTA’ CHE VORREI”.