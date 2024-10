Roppolo, prosegue nel weekend la festa della birra "Beeropü".

Prosegue fino a domenica 6 ottobre la 7ª edizione di Beeropü, la manifestazione organizzata da Carverün Benefic in collaborazione con il Gruppo Socio Culturale e patrocinata dal Comune di Roppolo. L'evento si terrà presso il padiglione di Via Marconi: un'occasione per gli amanti della birra e delle specialità culinarie bavaresi.

Sabato 5 ottobre si replica con l'apertura serale del padiglione gastgronomico e, alle ore 22:00, lo show musicale di Florie & the Lazy Cats, per poi continuare con il DJ set di Seven e la performance di Manuel Ciancia.

Domenica 6 ottobre, il programma sarà legato alla tradizione: alle 12:30, sarà servito un pranzo tipico piemontese e, alle ore 16:00, ci sarà la processione della Madonna del Rosario, con un rinfresco finale presso l’oratorio.

Un fine settimana all’insegna della convivialità, della buona musica e delle tradizioni locali.