“Terra brujada/Terra bruciata”, poesia di Nicola Loi per “Su Nuraghe” di Biella, contro la speculazione energetica

La poesia “Terra brujata/Terra bruciata” di Nicola Loi di Ortueri (Nuoro) giunge a Biella nel giorno in cui i Comitati sardi contro la speculazione energetica si sono dati appuntamento a Cagliari davanti al Consiglio Regionale per consegnare gli scatoloni con le 210.729 firme certificate di cittadini residenti in Sardegna.

Adesioni raccolte in soli 45 giorni, tra il 1° agosto e il 16 settembre 2024, per una Legge di iniziativa popolare denominata “Pratobello 24” con lo scopo di fermare lo scempio che in Sardegna si sta consumando sotto le insegne del “green” europeo.

Già dai primi versi, si eleva il grido di dolore contro “sos modernos concuistadores”, i moderni conquistatori. Comprendendo anche noi, “Sardi de su disterru”, i “Sardi dell’emigrazione”, “Sos fizos semenados in su mundu”, “i figli dispersi per il mondo” che “Sunt feridos in s'animu profundu. / Cun amargura e lagrimas partidos”, “Che sono feriti nel profondo dell’animo. / Con amarezza e lacrime partiti”.

“L'iniziativa Pratobello 24, che ha preso il nome dalla nota lotta antimilitarista di fine anni '60, - scrive l’Agenzia ANSA nell’annunciare l’evento cagliaritano - era stata presentata lo scorso 30 luglio a Orgosolo, con l'adesione iniziale di circa trenta sindaci. La raccolta delle firme si è svolta dall'1 agosto al 16 settembre negli uffici comunali e nelle piazze”.

Versi endecasillabi che, nello scorrere delle sette sestine, si evolvono in “frastimu”, “maledizione” in quanto “Sas terras de sos meres de sas bancas, / Cherent pienare de palas sas tancas, / Siant mandigados da-e pestas malas”. “Le terre dei signori delle banche, /Vogliono riempire di pale le tenute, / Siano mangiati da pestilenze male”.

Nel finale, i versi diventano grido di battaglia, in quanto “… cun custu modernu Pratobello, / Cun sos feudatarios la duello”. “…con questo moderno Pratobello, / Con i feudatari la duello”.

Giovani e anziani affiancati, in difesa dell’Isola. «Erano a Pratobello, nel giugno del ‘69, per difendere Orgosolo dall’invasione delle servitù militari. – ricorda il quotidiano “Unione Sarda” - Ora le signore Assunta e Efisia sono a Cagliari, davanti al Consiglio regionale, per sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare che, contro la speculazione energetica, porta il nome di quella storica rivolta: «Ora è peggio», dicono convinte, «perché allora la battaglia riguardava il nostro paese, ora è in pericolo tutta la Sardegna».

Nella traduzione di Gabriella Peddes di Tonara, con la revisione di Roberto Perinu, la poesia verrà inserita nell’antologia di testi del Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”, per imparare a leggere e scrivere in lingua materna contemporanea attraverso il laboratorio linguistico transoceanico del Circolo “Su Nuraghe” di Biella con il Circulo sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina) su piattaforma zoom meetings.

Terra brujada

Terra de lampos e de furcas malas,

Cun trampadores cun bideas malas.

Cun sos modernos concuistadores,

Cun sas malas-bideas trampadores.

Totu est 'oltadu paret una gherra,

De furcas malas e de lampos terra.

Sos fizos semenados in su mundu,

Sunt feridos in s'animu profundu.

Cun amargura e lagrimas partidos,

In s'animu profundu sunt feridos.

Sena trabagliu e disamparados,

In su mundu sos fizos semenados.

No pius filonzanas, ne telarzos,

Ue arrivant custos faularzos,

Cun pagas festas e pagos arrustos,

Ue arrivant faularzos custos.

Ne ballos cun bajanos e bajanas,

No pius telarzos e ne filonzanas.

Sas terras de sos meres de sas bancas,

Cherent pienare de palas sas tancas,

Siant mandigados da-e pestas malas,

Cherent pienare sas tancas de palas,

Paret chi apant totu sos poderes,

De sas bancas e de terras sos meres.

Bogados Ispagnolos e Romanos,

Custa est sa 'olta 'e sos Italianos.

Chi cherent currer’ a briglia isolta,

De sos Italianos est sa 'olta.

Comente corvos arrivan a bolos,

Bogados sos Romanos e Ispagnolos.

Ma cun custu modernu Pratobello,

Cun sos feudatarios la duello.

Lis frimamus su trenu in sos binarios,

La duello cun sos feudatarios.

Cumprendat pro una 'olta su guvernu,

De Pratobello cun custu modernu.

Sa zente no si cheret pius teraca,

De custas imposturas est istraca.

Chie cheret fagher’ de sogras e nuras,

Est istraca de custas imposturas.

Est rebbellia pro su continente,

Pius teraca no si cheret sa zente.

Nigolau Loi, 2 de Santuaine 2024

Terra bruciata

Terra di lampi e di forche cattive,

Con truffatori con idee malvage.

Con i moderni conquistatori,

Con le cattive idee truffatori.

Tutto è rivoltato sembra una guerra,

Di forche cattive e di lampi terra.

I figli disseminati nel mondo,

Sono feriti nell'animo profondo.

Con amarezza e lacrime partiti,

Nell'animo profondo sono feriti.

Senza lavoro e abbandonati,

Nel mondo i figli disseminati.

Non più filatrici, ne telai,

Dove arrivano questi bugiardi,

Con poche feste e pochi arrosti,

Dove arrivano bugiardi questi.

Ne balli con celibi e nubili,

Non più telai e né filatrici.

Le terre dei padroni e delle banche,

Vogliono riempire di pale le tenute,

Siano mangiati da pestilenze male,

Vogliono riempire le tenute di pale,

Sembra che abbiano tutti i poteri,

Delle banche e di terre i padroni.

Cacciati Spagnoli e Romani,

Questa è la volta degli Italiani.

Che vogliono correre a briglia sciolta,

Degli italiani è la volta.

Come corvi arrivano al volo,

Cacciati i Romani e Spagnoli.

Ma con questo moderno Pratobello,

Con i Feudatari la duello.

Gli fermiamo il treno sui binari

La duello con i Feudatari.

Comprenda per una volta il governo,

Di Pratobello con questo moderno.

La gente non si vuole più serva,

Di queste imposture è stanca.

Chi vuole fare da suocere e nuore,

È stanca di queste imposture.

È ribellione per il continente,

Più serva non si vuole la gente.

Nicola Lou, 2 Ottobre 2024