Ciao Carla e Mara, ci mancherete! Sembra una frase scontata, ma racchiude in sé tante cose, tante emozioni che vorremmo esprimere, ma che è difficile tradurre in parole. Durante l'estate, tu Carla hai finalmente raggiunto un importante traguardo della vita...la pensione! Ti auguriamo di fare tutti quei viaggi che sono stati sempre nei tuoi sogni, zaino in spalla e via!