Stop totale alla stagione venatoria? In attesa la risposta dei giudici

È ufficiale: il Tar Piemonte accoglie il ricorso delle associazioni animaliste (Oipa, Leal e Pro Natura) e conferma la sospensione della stagione venatoria, al fine di preservare le specie a rischio. La caccia era stata aperta lo scorso 15 settembre e avrebbe dovuto concludersi il 30 gennaio, ma a seguito del riconoscimento di una “situazione di eccezionale gravità e urgenza”, il Tar, dopo aver accolto l’istanza, ha imposto la deposizione dei fucili.

Dalla Regione si attende la risposta dei giudici, in quanto le recenti restrizioni sembravano rivolte a tutti, senza esclusione di colpi, ma potrebbe essere coinvolta la sola fauna alpina. Il giudice amministrativo, infatti, come sottolineato dalle associazioni, ha stabilito la sospensione a causa di diverse irregolarità riscontrate nel processo di approvazione del calendario, da parte della Regione, che non aveva presentato l’allegato C: “Mancata trasparenza. La misura è necessaria per preservare la biodiversità. Il piano venatorio regionale non è stato correttamente aggiornato e ciò solleva preoccupazioni per le specie a rischio di estinzione come la moretta, la pernice bianca, la coturnice e il fagiano di monte”.

15mila cacciatori sono ora in attesa di ulteriori delucidazioni, ma per il momento rimane attiva la misura cautelativa. La grande confusione verrà (forse) diradata a breve dai giudici.