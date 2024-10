Il Grattacielo Piemonte ospita per la prima volta una tower running

Per la prima volta a Torino e in Piemonte si svolge una tower running, la corsa per raggiungere le grandi altezze dei grattacieli di tutto il mondo e che coinvolge atlete e atleti specializzati nel vertical trail running. Una disciplina sportiva abitualmente praticata in montagna che ha raggiunto anche i grandi centri urbani.

Sabato 5 ottobre sarà il Grattacielo Piemonte ad ospitare la gara Uisp a cronometro inserita nel circuito “Crazy Vertical sunsents”, con partenza alle ore 16.00 all’ingresso del palazzo e salita fino al 41° piano: 1100 scalini per 200 metri di dislivello positivo verso la sommità della sede della Regione, dove ad attendere gli scalatori ci sarà il ristoro e la vista a 360° sulla città, le colline e le montagne.

“Da quando abbiamo aperto il grattacielo abbiamo sempre detto che questi edificio vuole essere la casa di tutti piemontesi. Eventi come quello della vertical run, così come le aperture che abbiamo organizzato nei mesi scorsi, vanno esattamente in questa direzione: rendere questo palazzo aperto e vivibile dalla comunità con la peculiarità che in questo caso il Grattacielo Piemonte è protagonista di un evento sportivo di grande richiamo: ovvero la corsa che porterà i concorrenti al traguardo e alla possibilità di guardare Torino dal suo punto più alto”, dichiara il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio.

“Torino ospita una competizione che mette in luce la passione per il vertical trail running e trasforma il Grattacielo Piemonte in una cornice spettacolare a dimostrazione di come anche gli spazi urbani possano diventare scenari per discipline sportive solitamente praticate in ambienti naturali. Con questo appuntamento mettiamo in evidenza come il binomio sport e città possa offrire nuove prospettive di movimento e benessere all’interno dei nostri territori”, sottolinea l’assessore regionale allo sport, Marina Chiarelli.

Ci saranno alcuni top runner, specialisti non solo delle competizioni vertical: Camilla Calosso, Elisa Giordano, Michela Ruzza, Luca Papi (plurivincitore del Tor des Glaciers), lo spagnolo Marc Toda, Fabio Ruga (team Scarpa detto lo scalatore dei grattacieli), Fabio Cavallo (vincitore del MOT - Maira Occitan Trail). Ad oggi sono 170 gli iscritti e si punta a 200 partecipanti, tra atleti piemontesi, provenienti da altre regioni italiane e da Spagna e Francia. Inoltre, sarà presente Giovanni Potenza, classe 1944, campione dei vertical sui grattacieli internazionali, che per l’occasione tenterà di battere il proprio record personale di salita e discesa, e percorrerà 5 volte i 41 piani del Grattacielo Piemonte.

In occasione dell’evento gli organizzatori hanno voluto creare la medaglia artigianale, in legno, che riprende il nuovo logo della regione Piemonte ideato da Ugo Nespolo, e che verrà consegnata a tutti i partecipanti.