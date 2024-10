Trofeo Jean Pellissier: Corrado Vigitello presenta il Vertikal Tovo 2024 VIDEO

È tutto pronto per il Vertikal Tovo, in programma per domenica 6 ottobre, a Oropa. Sarà un evento sportivo di grande significato, intitolato alla memoria di Jean Pellissier, uno dei più forti atleti valdostani scomparso nel 2023.

Il Trofeo sarà un omaggio alla sua straordinaria carriera e al segno indelebile che ha lasciato nel mondo delle corse in montagna e dello sci alpinismo. L’edizione 2024 del Vertikal Tovo, organizzato dalla GS Favaro, affiliata CSEN, sarà una competizione speciale per diversi motivi.

Oltre alla classica gara verticale di 2,9 km e 1000 metri di dislivello positivo che partirà da Oropa, questa edizione segnerà il primo anno di gemellaggio tra il Vertikal Tovo e il Vertical Tube di Villeneuve (in Valle d’Aosta), in programma il 3 novembre 2024 e dalle caratteristiche tecniche molto simili.

A presentare la manifestazione Corrado Vigitello, presidente del Gruppo Sportivo Favaro nella videointervista riportata qui sotto.