Pichetto, G20: "L'Italia ha portato come proposta la 'Carta di Venaria'"

“Si è concluso il G20 Energia in Brasile. L'Italia ha portato come proposta la 'Carta di Venaria' del G7 che si è tenuto in primavera, in cui si sono sviluppati tanti temi. I più importanti sono la triplicazione dell'energia rinnovabile, l'impegno di accompagnamento per il nuovo nucleare e lo sviluppo dei biofuel. Questo sarà il contributo che intendiamo portare alla Cop29, a Baku, il prossimo mese”.