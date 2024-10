Questa mattina, venerdì 4 ottobre, si è verificato un incidente fra un'auto e una moto, di fronte alla sede dell'Istituto ITIS Q. Sella di Biella, in via Fratelli Rosselli. Lo scontro sarebbe avvenuto alle 7.30 circa e non sembra ci siano presenti gravi danni a persone o veicoli; ad effettuare i rilievi, gli agenti della Polizia Locale.