Marie Claire e Paolo, una storia dal buio alla luce VIDEO

“Questo libro rende omaggio a Roberta e Luca, due persone molto speciali che ci hanno amato e dato tanto nella vita”. A parlare, con profonda commozione, Paolo Forlini e Marie Claire Tarditi che, attraverso le pagine del loro libro “Il giorno che la sequoia si trasformò in farfalla”, hanno raccontato la vicenda dei rispettivi partner e della loro battaglia contro la malattia. Un racconto di grande sofferenza, contrassegnato da vicissitudini e lutti, ma con un finale aperto alla speranza e al desiderio di rinascita. Si, perchè nel dolore e nell'afflizione per la perdita dei propri cari, i due autori si sono incontrati per una magia del destino e oggi sono compagni di vita.

Una storia toccante, raccontata ai microfoni di Newsbiella.it. “Prima del nostro primo incontro non ci eravamo mai visti – confidano – Raccontando e confrontandoci su ciò che ci era accaduto, abbiamo compreso quante cose avevamo in comune”. Poi, l'idea di scrivere un libro a “quattro mani”. “Entrambi avevamo espresso il desiderio di realizzarlo in tempi diversi con Roberta e Luca ma non se n'era fatto niente – spiega Marie Claire – In seguito, proseguendo con la nostra conoscenza, ci siamo promessi di mettere su carta la storia di Roberta e Luca che si intreccia con quella che vede al centro la mia malattia. Mi avevano dato 6 mesi di vita, ho lottato e sono ancora qua. Questo libro è una testimonianza positiva e vuole far riflettere”.

La presentazione de “Il giorno che la sequoia si trasformò in farfalla” avrà luogo sabato 12 ottobre, alle 18.30, presso la Sala Cervo della Cittadellarte - Fondazione Pistoletto di Biella.