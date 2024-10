Torna a Cossato la pedalata ecologica per le vie del paese. La manifestazione, in programma domenica 6 ottobre, potrà essere annullata in caso di maltempo. Si consiglia l'utilizzo obbligatorio del casco.

L'evento, organizzato dall'Associazione Amici dello Sport, con il patrocinio del Comune, avrà inizio alle 14.45, con arrivo previsto intorno alle 16. A seguire, giochi su due ruote e consegna del pacco merenda.