La Mela di AISM festeggia 30 anni, a Biella la Giornata del Dono

Quest'anno "La Mela di AISM" celebra il suo 30° anniversario. Nato nel 1994, questo evento, promosso dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) ha raccolto oltre 61 milioni di euro, sostenendo la ricerca e i servizi destinati alle persone con sclerosi multipla. Oggi l’evento continua a finanziare la ricerca e a potenziare le prestazioni necessarie per chi convive con sclerosi multipla, NMOSD, MOGAD e patologie correlate.

Come ogni anno, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, in occasione della Giornata del Dono, il 4 ottobre, e nel weekend del 5 e 6 ottobre, "La Mela di AISM" tornerà nelle piazze di Biella e Valsesia. I volontari di AISM, offriranno sacchetti di mele verdi, gialle e rosse, delle varietà granny smith, golden e noared a fronte di una donazione minima di 10 euro. Per il 30° anniversario, ritorna la borsina rossa contenente un sacchetto da 1,8 kg di mele e un pieghevole informativo e un QR code per accedere a ricette esclusive di Chef Alessandro Borghese. È possibile prenotare la propria borsina di mele contattando la Sezione Provinciale AISM di Biella dal lun al ven ore 9-13 allo 015/8494363 – e-mail: aismbiella@aism.it – wts al 3356597929.

Nel Biellese saranno presenti banchetti nelle piazze della maggior parte dei comuni biellesi, a cominciare da Biella, Cossato e Valdilana. In Valsesia ci troverete a: Borgosesia, Gattinara, Quarona, Serravalle Sesia, Valduggia, Varallo. Ringraziamo tutti le località (comuni, esercizi commerciali, parrocchie, azienda sanitaria locale) che ci ospitano e tutti i collaboratori che si impegnano a darci una mano per distribuire più mele possibili: GRAZIE! Ringraziamo pertanto: Ass.ne Amici del Volontariato di Pralungo e Gruppo Culturale Pralunghese, A.N. Alpini SEZIONE BIELLA Gruppi di: Bioglio-Valle S. Nicolao, Chiavazza, Cavaglià, Cossato-Quaregna, Viverone-Roppolo, Ponderano; A.N. Bersaglieri Sezione Biella, A.N. Carabinieri Sezioni di Biella e Valdilana, Ass.ne Libera La Voce, Ass.ne Montagna Amica, C.R.I. Comitato di Cossato Gruppo Pionieri, Direzione Sanitaria A.S.L. BI, Lions Club Biella La Serra, Gruppo Sportivo PGS di Salussola, Pro Loco di: Brusnengo, Sordevolo, Tavigliano.