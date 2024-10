Biella Corse, ottimo Nicastri in Puglia: piazzamenti per molti altri equipaggi FOTO

Rally Elba Storico

Gara sfortunata il XXXVI Rally Storico dell'Isola d'Elba (penultima prova del Campionato Italiano Rally Auto Storiche), per Ermanno Caporale e Hervé Navillod, equipaggio Biella Corse in gara con una Lancia Fulvia Coupé Rally 1.6 (raggruppamento 2, gruppo GTS/4, classe 1600). Quasi al termine della gara (nella nona prova speciale, quand'erano primi di classe, sesti di gruppo e trentaseiesimi assoluti), si sono infatti ritirati per un banale guasto elettrico.

"Si è staccato il cavo dello spinterogeno" ha commentato il pilota al termine; "è caduto in basso e così, in prova, non lo vedevamo proprio. Fossimo stati in trasferimento sarebbe stata un'altra cosa, avevamo più tempo ... lì, invece, in prova speciale, in un "attimo" siamo finiti fuori tempo massimo! Che nervoso, finità la prova, trovato e rimesso a posto il cavo, la macchina è subito ripartita!”.

Rally del Ticino

Poca fortuna per Biella Corse anche al 26° Rally del Ticino, prova valida per il Campionato Rally Svizzero e per il Lakes Rally Trophy. Solo uno dei due equipaggi della Scuderia, entrambi in gara con le storiche, è infatti giunto al traguardo. Matteo Galfetti, che era alla sua prima gara come pilota, coadiuvato da Mattia Letiza, ha condotto all'arrivo ("con la testa e senza esagerare!"è il commento di papà Pietro) una delle Opel di famiglia, la Manta gruppo A (gruppo VHC), terminando secondi classe e quinti assoluti. Niente da fare invece per Pietro Galfetti, che era al via con la sua scenografica e velocissima Opel Monza 3.0 (gruppo VHC), in coppia con il navigatore Spartaco Zeli. "Abbiamo fatto, fin dall'inizio, una gara "alla grande", con tanti traversi e tanto spettacolo" ha raccontato il pilota; "purtroppo, a due prove dalla fine, si è rotta la frizione e così... ci siamo dovuti ritirare!".

Rally della Carnia

Tutti e due al traguardo i navigatori Biella Corse in gara al Rally Valli della Carnia, prova dell'IRC 2024 che si è corsa questo fine settimana nell'alto Friuli. Il risultato migliore è stato ottenuto da Marco Zegna, al via a fianco del pilota Flavio Brega su di una Skoda Fabia RS (gruppo RC2N, classe R5/Rally 2). Ha concluso al 21° posto di classe e di gruppo e al 22° assoluto. Stefano Bruno-Franco, invece, che in gara ha affiancato il pilota Fabio Busetti su di una Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally 4), ha concluso la gara all'11° posto di classe, 29° di gruppo e al 70° posto assoluto.

Rally Porta del Gargano

Al 14° Rally Porta del Gargano, corso questo fine settimana a Vieste (provincia di Foggia, in Puglia) ottima gara per il navigatore Biella Corse Mattia Nicastri, che ha affiancato il pilota Giorgio Liguori su di una Renault Clio (gruppo RC4N, classe R3). Hanno chiuso primi di gruppo e di classe e al quinto posto assoluto. "Non possiamo proprio lamentarci" ha commentato al termine il navigatore "abbiamo chiuso poco fuori dal podio, primi di classe, di gruppo e anche della categoria "due ruote motrici", conquistando così l'accesso alla finale nazionale della Coppa Italia Rally, che sarà a Genova, al Rally della Lanterna, a inizio novembre. Bene così!"

Formula Challenge Carpenedolo

Domenica 29 settembre ha gareggiato anche lo specialista Biella Corse dei "Formula Challenge" Ezio Perini, che ha partecipato al 4° Formula Driver AiCS di Carpenedolo, in provincia di Brescia, terz'ultimo appuntamento della stagione. Con il suo Prototipo Mini Formula Suzuki (categoria E) ha chiuso la gara al terzo posto, assoluto e di classe.

Biella Classic

C'era anche un equipaggio Biella Corse al via dell'ottava edizione del Biella Classic, gara di Regolarità Classica e Regolarità Turistica che si è corsa sabato a Biella. Paolo Tonanzi e Romualdo Faccio, con la loro Opel Kadett GT/E 2.0 del 1978, hanno chiuso quinti di classe nella Regolarità Turistica e al 39° posto assoluto. "Sinceramente non siamo molto soddisfatti" hanno commento al termine; "abbiamo sbagliato un settore con quattro prove e fatto qualche pasticcio col cronometro. Peccato, prima stavamo andando bene!".