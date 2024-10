Giovani in viaggio: la Commissione regala 35.500 pass DiscoverEU

A partire dalla prossima primavera migliaia di diciottenni avranno la possibilità di esplorare gratuitamente l'Europa. La Commissione ha aperto le candidature per una nuova tornata dell’iniziativa DiscoverEU.

Per provare a vincere uno dei 35 500 titoli di viaggio disponibili, i giovani nati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2006 devono rispondere sul Portale europeo per i giovani a un quiz composto da cinque domande sull'UE più un'ulteriore domanda. I candidati saranno classificati in base alle risposte e i biglietti saranno distribuiti sulla base di tale graduatoria. L'invito è aperto fino al 16 ottobre alle 12:00 e si rivolge ai giovani dell'Unione europea e dei paesi associati al programma Erasmus+ (Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia).

I candidati prescelti avranno la possibilità di viaggiare in tutta Europa per un massimo di 30 giorni tra il 1º marzo 2025 e il 31 maggio 2026. Potranno pianificare autonomamente il loro itinerario o prendere ispirazione da quelli esistenti, ad esempio l’itinerario del benessere, che si concentra sull’attività fisica e la salute mentale, oppure l’itinerario culturale DiscoverEU, che collega varie destinazioni culturali mettendo l’accento su architettura, musica, belle arti, teatro, moda e design. O ancora, si possono visitare le capitali europee della cultura, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO, i siti del patrimonio europeo o le città vincitrici del premio Access City Award, che si impegnano per diventare più accessibili alle persone con disabilità.

Oltre al pass gratuito i partecipanti riceveranno anche una tessera di sconto con più di 40 000 offerte su trasporti pubblici, cultura, vitto e alloggio, sport e altri servizi. Le agenzie nazionali Erasmus+ organizzano inoltre riunioni informative prima della partenza e incontri DiscoverEU, programmi di apprendimento della durata da uno a tre giorni.