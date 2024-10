Calcio, nuovo arrivo alla Biellese: ecco Graziano

La società A.S.D. Biellese 1902 comunica di aver sottoscritto un accordo biennale con il giocatore Giovanni Graziano, centrocampista classe 1995, è cresciuto nel settore giovanile del Torino, arrivando a debuttare in Europa League. Tra le esperienze in Lega Pro Renate e Teramo prima di accasarsi a Gozzano e successivamente a Vercelli, Fermana e Desenzano. Arriva dall’ultima esperienza alla Luparense in D.

Queste le sue prime parole: “Sono emozionato e contento di essere qui. Biella è una piazza importante. Ci sono margini di crescita ulteriori e tanti giovani interessanti in rosa. Andare alla Biellese è stata una scelta pensata ma mi dà ottime sensazioni".