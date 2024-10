Fondo Edo Tempia, ecco il corso per diventare volontari

Sono aperte le iscrizioni al corso del Fondo Edo Tempia per diventare volontarie e volontari in oncologia. Cinque appuntamenti, uno ogni settimana, a partire da lunedì 4 novembre consentiranno di avvicinarsi a tematiche molto delicate ma altrettanto importanti per poter diventare un prezioso aiuto per le persone malate di tumore. «I volontari» spiega Paola Minacapelli, psicologa del centro di ascolto del Fondo «entreranno nel contesto ospedaliero con discrezione e disponibilità fornendo un appoggio materiale e morale ai pazienti e ai loro familiari».

Gli incontri di formazione si svolgeranno di lunedì pomeriggio tra le 16,30 e le 18 nella sede di via Malta 3, tutti moderati dalla psicoterapeuta Patrizia Tempia. Nel primo, il 4 novembre, il direttore sanitario Adriana Paduos introdurrà gli allievi al corso parlando delle principali attività del Fondo Edo Tempia mentre la segretaria Elena Rocchi parlerà di tutela dei dati e di trattamento della privacy. Lunedì 11 lo staff della struttura di oncologia dell’ospedale di Biella spiegherà come è organizzato il reparto e quali sono le principali cure oncologiche somministrate: interverranno il direttore Francesco Leone, la referente infermieristica della struttura Marisa Beltramo e i coordinatori infermieristici Stefano Brovarone e Davide Colonnese. Lunedì 18 novembre Rosalia Buttà, infermiera e docente del corso specialistico dell’Università del Piemonte Orientale, parlerà degli aspetti etici legati al volontariato, partendo dal codice deontologico e comportamentale. Lunedì 25 le testimonianze sul campo di chi già opera accanto ai malati di cancro nel day hospital e nel servizio di trasporti saranno presentate dalle psicologhe Roberta Rossi (Asl Biella) e Paola Minacapelli (Fondo Edo Tempia).

L’appuntamento finale del 2 dicembre è dedicato alla compilazione del questionario finale di apprendimento. «Le tematiche» prosegue Minacapelli «verranno affrontate grazie al supporto di relatori molto esperti e qualificati che guideranno i partecipanti a riflettere sul percorso di cura del malato e sulle problematiche relative alle varie fasi della malattia. In particolare si concentrerà l’attenzione sulla comunicazione con il malato e con i familiari, sul ruolo del volontario nei vari ambiti, sull’importanza del codice etico e deontologico. Sarà importante per i partecipanti anche ascoltare la testimonianza di chi è già attivo da tempo». L’iscrizione è gratuita. Si possono chiedere informazioni e riservare un posto chiamando tra le 8,30 e le 18 dal lunedì al venerdì il numero 015.351830. Prima dell’inizio degli incontri e al termine del corso, i partecipanti terranno colloqui individuali con le psicologhe del Fondo, appuntamenti utili per approfondire le motivazioni di ciascuno, orientando le loro scelte.