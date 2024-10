XXI edizione della Giornata Nazionale del Trekking Urbano, anche Biella è protagonista

Si è svolta nella mattinata di martedì 1° ottobre presso la sede dell'ANCI a Roma la conferenza stampa di presentazione della XXI edizione della Giornata Nazionale del Trekking Urbano, iniziativa nata a Siena nel 2003, e che vede la città di Biella tra i 91 Comuni protagonisti dell’anno in corso. Il vicesindaco e assessore alla cultura e al turismo Sara Gentile è intervenuta da remoto sottolineando l’impegno dell’amministrazione di Biella a sostegno di iniziative che promuovano un turismo culturale e sostenibile: “La nostra città partecipa alla Giornata Nazionale del Trekking Urbano già dal 2006 e di anno in anno ha visto un aumento del numero di partecipanti grazie all’ottima collaborazione che si è sempre confermata con le realtà locali”.

Il tema proposto quest’anno dagli organizzatori è “Natura ad Arte: memoria, artificio, paesaggio”: a tal proposito Gentile ha ancora evidenziato che “il tema della XXI edizione ci ha spinti a proporre un percorso che il 31 di ottobre porterà i visitatori a scoprire la storia dei giardini dei palazzi del borgo medievale del Piazzo. Qui, durante il Rinascimento, le famiglie nobiliari della città hanno trasformato le ripe boscate della parte alta di Biella in meravigliosi giardini terrazzati da cui godere di una splendida vista. Il percorso di visita permetterà di scoprire i giardini di Palazzo La Marmora, Palazzo Gromo Losa, Palazzo Ferrero e, in maniera inedita, dell’Ex Cenacolo nei pressi della Porta della Torrazza.” Il ritrovo per la partenza del trekking urbano è fissato per il 31 ottobre alle 15 davanti alla Biblioteca Civica in Piazza Curiel.