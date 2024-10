Cordar Biella informa, a Cavaglià lavori di manutenzione alla rete idrica

Cordar Biella Servizi informa i cittadini di Cavaglià che, a causa di lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica, il giorno 7 ottobre, dalle 8.30 alle 15, potrebbero verificarsi sospensioni momentanee e saltuarie della distribuzione di acqua potabile ed improvvisi cali di pressione nelle seguenti zone: via Santhià, via Abate Bertone, strada della Mandria, via vicinale Paletta, via Pastore, via Macchieraldo, strada Valle dell'Oca, strada San Quirico, strada Maggiora, strada della Bisognosa, strada del Gerbido.

“Scusandoci anticipatamente con l’utenza per gli eventuali disagi, si comunica che cordar resta a disposizione per ogni chiarimento al numero 800 99 60 14” si lle nella nota del Cordar.