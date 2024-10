Rally & Co, prestazione di alto livello a Viverone per Leonardo De Grandi FOTO

Rally & Co, prestazione di alto livello a Viverone per Leonardo De Grandi

Prestazione di altissimo livello per il valsesserino Leonardo De Grandi sul kartodromo di casa “Le sirene” a Viverone, in occasione della finale di Coppa Italia zona 1, disputatasi domenica 29 settembre.

Qualifiche con il botto per il portacolori della Rally & Co che parte dalla pole position; poi, un problema meccanico lo fa retrocedere in 8° posizione ma con una rimonta furiosa (risolto il problema) termina la gara in 3° posizione.

Nella gara finale il giovane surclassa tutti vincendo con merito e concludendo in campionato in terza posizione assoluta nella categoria mini gr.3 con 251 punti.

Inoltre, è l'unico pilota tra i primi 7 ad aver saltato una gara (a Lonato a causa infortunio): un fatto che ha sicuramente condizionato la possibile vittoria assoluta di Coppa Italia.