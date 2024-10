Biella, scooter urta una donna in via Lamarmora

È rimasta lievemente ferita la donna che, stando alle prime informazioni raccolte, è stata urtata da uno scooter condotto da un ragazzino.

È successo intorno alle 7.30 di oggi, 2 ottobre, lungo via Lamarmora, a Biella. La signora è stata assistita velocemente dai sanitari del 118 e trasportata al Pronto Soccorso per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto.