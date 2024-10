Settimana dell'allattamento al seno, a Cossato incontro in biblioteca

In occasione della settimana mondiale per l'allattamento al seno, la biblioteca di Cossato ha in programma un incontro alle 10.30 di oggi, 2 ottobre, con letture e presentazione delle attività a supporto della genitorialità.

L'evento è curato dalle educatrici del consultorio delle famiglie di Cossato (Cissabo).