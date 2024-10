Biella, il tavolo permanente sulla certificazione di genere si presenta. Sala: “Punto di partenza”

È stato presentato lunedì, 30 settembre, il tavolo permanente sulla certificazione di genere. Il protocollo d'intesa per la creazione del tavolo rappresenta il risultato di un'azione di concertazione che ha coinvolto diversi protagonisti: l'ispettorato territoriale del lavoro di Biella-Vercelli, l'ordine degli Avvocati e il Comitato Pari Opportunità degli Avv.ti di Biella, l'ordine dei Consulenti del Lavoro, l'ordine dei dottori Commercialisti ed esperti contabili e il relativo Comitato Pari Opportunità, Confartigianato Biella, CNA Biella, LegaCoop Piemonte, Unione industriale Biellese, CGIL Biella, Cisl Piemonte orientale, CST e UIL Biella-Vercelli. Le parti sottoscrittrici hanno condiviso l'importanza e la necessità di un impegno comune e di una collaborazione per promuovere una cultura del rispetto della dignità delle persone negli ambienti di lavoro.

Ponendosi l'obiettivo di diffondere e condividere i principi di uguaglianza, pari opportunità e non discriminazione nei luoghi di lavoro, anche attraverso l’utilizzo dello strumento della certificazione di genere per misurare, valutare e rendicontare la parità di genere in azienda. Il protocollo è aperto a nuove adesioni.

Soddisfatta la Consigliera di Parità, Ilaria Sala, che commenta: "Esprimo grande soddisfazione per la costituzione del Tavolo Provinciale, nato dall’invito della Consigliera Regionale di Parità, Anna Mantini, che ha sottoscritto analogo documento su scala regionale nel mese di novembre 2023. Ritengo che questo sia un punto di partenza per la strutturazione di azioni di sistema volte alla rilevazione, alla valutazione del fenomeno della discriminazione e al confronto tra le parti, con l’obiettivo non solo di predisporre un piano di lavoro di sensibilizzazione e di formazione rivolto agli attori che, a diverso titolo, sono chiamati ad occuparsi del tema ma anche di formulare proposte e azioni di prevenzione e di contrasto alla discriminazione. Desidero ringraziare tutti gli attori territoriali che, sin dal primo momento, hanno accolto con favore ed entusiasmo il mio invito; auspico che questo percorso porti a dare la giusta connotazione allo strumento della certificazione di genere, che non può e non deve rimanere solo un documento ma deve portare ad una vera e propria acquisizione di consapevolezza. Sarebbe bello che questo strumento potesse realmente rappresentare un elemento distintivo per tutte quelle aziende che si riconosceranno in un’etica di parità e di non discriminazione."

Il tavolo è già operativo ed è stato calendarizzato per metà ottobre il primo incontro.