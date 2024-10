IronBiella, weekend all'insegna dell'amicizia e dello sport

Un weekend all'insegna dell' amicizia e dello sport per gli atleti dell'IronBiella. A Cervia si sono svolti i Campionati Italiani di Triathlon nella distanza sprint. 750 metri di nuoto, 20 km di bici e 5 km di corsa erano il compito dei ragazzi. Week di bel tempo se non fosse stato per il forte vento e il mare mosso.

Sabato 28 gara singola

Sulla linea di partenza si sono presentati: Andrea Spezzano, Chiara Perona, Andrea Valdani, Giuseppe Ressico, Edoardo Mutti, Alberto Angelino, Dario di Benedetto, Marco Zacchi, Matteo Prina Mello, Silvia Solei, Andrea Frassati.

Domenica 29 gara a squadre

Squadra 1

Valdani Prina Mello Frassati

Squadra 2

Angelino Ressico Spezzano Zacchi Mutti

Squadra 3

Mainelli Di Gioia Casasola Fogarolli Solei

La gara a squadre è sempre un bellissimo evento. Si partecipa tutti insieme, è un ottima occasione per confrontarsi con i propri compagni e darsi man forte per completare la gara nel migliore dei modi. Unica nota dolente il mare mosso che ha messo alla prova tutti gli atleti.