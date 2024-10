30 anni di attività per il Coro “Noi Cantando”: i festeggiamenti al Teatro di Cossato.

Il 4 ottobre 2024 alle ore 21:00, il Coro "Noi Cantando" celebrerà un traguardo speciale: i 30 anni di attività. Per l'occasione, presso il Teatro Comunale di Cossato, si terrà un concerto che vedrà il coro protagonista di una serata ricca di musica e ospiti speciali.

Ad accompagnare il coro sul palco ci saranno la Freddie Band, il talentuoso musicista Alex Gariazzo, il noto pianista Gigi Sabatino e la compagnia di danza L'Arabesque, che aggiungerà un tocco di eleganza e movimento alla serata.

Oltre alla musica, sarà possibile ammirare la mostra di sculture in legno intitolata "Wood Art", a cura di Fabrizio Barbero, esposta nell'atrio del teatro comunale.

Un evento imperdibile per gli amanti della musica corale e per tutti coloro che desiderano festeggiare trent'anni di successi e passione per il canto.