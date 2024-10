Elezioni provinciali a Biella, vince il centrodestra: le reazioni di Delmastro e Serafia

“Il centrodestra si conferma maggioranza in Provincia di Biella e Fratelli d’Italia elegge tre consiglieri provinciali, grazie al lavoro di collaborazione continua della classe dirigente locale con tutti gli amministratori locali”. A parlare il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, al termine dello scrutinio delle elezioni provinciali che ha portato alla conquista della maggioranza in consiglio, con 6 consiglieri (di cui 3 espressione di Fratelli d'Italia).

E aggiunge: “Voglio complimentarmi non solo con Simona Coda, Matteo Russo e Paolo Calabrese per l’encomiastico risultato, ma con tutta la classe dirigente locale di Fratelli d’Italia. Un sentito grazie a tutti gli amministratori locali che non ci hanno fatto mancare la loro fiducia: è uno stimolo a lavorare sempre di più per il nostro territorio!Sono sicuro che i neoeletti consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia sapranno garantire, ai tanti amministratori del Biellese, ascolto, servizio e raccordo con tutti i livelli di governo e per qualsivoglia necessità”.

Anche Forza Italia Biella ha espresso soddisfazione per l’ottimo risultato raggiunto alle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale. “Forza Italia, in particolare, ha ottenuto un risultato particolarmente positivo con l’elezione a consigliere di tutti i propri candidati: Elisa Pollero 8.302 preferenze; Mosè Brizi 6.610; Pier Ercole Colombo 5.855” sottolinea il segretario provinciale Alessio Serafia.

Lo stesso ha anche espresso il proprio ringraziamento ai 177 amministratori che hanno dato fiducia ai candidati di Forza Italia: “Ora, lavoriamo per realizzare anche nella provincia di Biella il nostro programma di crescita e sviluppo del territorio. In modo particolare, puntiamo alla valorizzazione turistica; al potenziamento dei collegamenti ferroviari e alla riqualificazione dei grandi assi stradali, come strada Trossi, Maghetto, Settimo Vittone e S.S. Mottalciata verso Carisio, nonché al rilancio della nostra tradizione manifatturiera, che ha reso il Biellese famoso in tutto il mondo”.