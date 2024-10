Consiglio a Biella, inaugurazione del nuovo allestimento multimediale dai toni accesi sulla materna Cerruti VIDEO

E' stato inaugurato oggi martedì 1 ottobre il nuovo allestimento multimediale in sala consiglio comunale a Biella con toni piuttosto accesi tra il sindaco Marzio Olivero e i consiglieri del Pd Marta Bruschi e Paolo Furia.

A fare scattare la discussione piuttosto accesa, è stata l'interrogazione della minoranza sulla materna Cerruti, in particolare la questione del perchè l'asilo sia rimasto aperto dopo gennaio quando il Comune era già a conoscenza della situazione della struttura.

Nell'ambito dell'interrogazione il primo cittadino ha anche spiegato per quale motivo non sia stato possibile utilizzare come spazio quelli dell'ex Santa Caterina, assolutamente "Non competitivi con quelli della ex Biverbanca in particolare per gli importanti investimenti che si sarebbero dovuti sostenere per l'adeguamento degli spazi".